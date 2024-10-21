Оккупанты второй раз за сутки ударили по Кривому Рогу: поврежден объект культуры

Армия страны-агрессора России утром 21 октября второй раз за сутки нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Около 10:30 в городе раздался взрыв, поврежден объект культуры.

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона. Предварительно, погибших и пострадавших нет. После взрыва улицы в одном из районов города усыпаны стеклом, передают местные СМИ.

"Для нас достаточно тяжелые были выходные, и утро понедельника началось с не очень хороших новостей, потому что почти в 10:30 был очередной удар по городу Кривой Рог", – сказал Сергей Лысак.

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По словам руководителя Днепропетровщины, войска РФ направили на Кривой Рог ракету.

"Сейчас на месте работают правоохранители и спасатели, но самое главное, что жертв среди местного населения нет", – рассказал он.

Чиновник также сообщил, что власти готовы к любому развитию обстоятельств, однако в большинстве жители домов, по которым РФ наносит удары, решают вопрос жилья, обращаясь к своим родственникам.

"Но места, где мы могли бы приютить, принять этих людей, у нас точно есть. На местах прилетов постоянно разворачиваются штабы, где работают правоохранители, ГСЧСники, местные органы власти. В тех штабах оказывается вся необходимая помощь", – сказал Сергей Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в субботу, 19 октября, РФ нанесла по Кривому Рогу двойной удар баллистикой. Было повреждено много жилых домов и других зданий, пострадали 17 человек, в том числе и спасатель.

Поздно вечером в воскресенье, 20 октября, оккупанты снова ударили баллистикой по Кривому Рогу. Вследствие этого обстрела пострадали четыре человека, среди которых 12-летний ребенок.

В квартирах выбило окна, вынесло двери и повредило мебель. Местный житель Руслан рассказал, как его семье чудом удалось уцелеть во время прилета.