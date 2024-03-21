В Украине задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками СБУ и корректировала удары по Запорожью. Фото

В Запорожье задержали предательницу-студентку, которая собирала информацию для РФ. 19-летней украинке по имени Наталья грозит пожизненное заключение.

Преступница пыталась шпионить за сотрудниками Службы безопасности Украины и корректировала ракетные атаки врага по предприятиям Запорожской области, задействованным в оборонно-промышленном комплексе. Об этом 21 марта сообщил официальный сайт СБУ.

Установлено, что студентка работала на ФСБ государства-агрессора. Предательницу завербовали дистанционно через ее крестную-коллаборантку. Последняя входит в руководящий состав оккупационной "администрации" в одном из временно захваченных городов Запорожской области. Через крестную российская спецслужба давала указания завербованной агентке и принимала отчеты о выполненных задачах.

Помощница врага шпионила за местными сотрудниками СБУ, чтобы установить запасные пункты дислокации спецслужбы. Россияне пытались узнать эту информацию для подготовки ракетных ударов.

Кроме того, студентка передавала координаты предприятий, связанных с ВПК. Для этого она получала от оккупантов ориентировочные геолокации оборонных заводов, а затем вблизи них проводила разведку на местности.

Злоумышленница "фиксировала максимум информации об объектах: от режима их работы до интенсивности движения грузовой техники на открытой территории цехов". Оккупанты хотели таким образом нанести прицельные ракетно-дроновые удары по предприятиям.

Следствие установило, что предательница "втемную" использовала своих товарищей и одногруппников, у которых во время "дружеских" разговоров расспрашивала нужные данные.

СБУ поймала российскую агентку на этапе сбора развединформации. Ей объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Жительница Запорожья находится под стражей и может получить пожизненный срок за решеткой.

Как писал OBOZ.UA, ранее контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки России, скрывавшегося от правосудия в течение длительного времени. В начале полномасштабной войны злоумышленник выполнял разведку для врага, изучая местонахождение и передвижение воинов, защищавших Харьков.

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