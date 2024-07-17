Помогала вражеским войскам: житель Донбасса приговорили к 13 годам заключения. Фото

Колаборантка из Донецкой области будет сидеть в тюрьме за "дружбу" с оккупантом в соцсети. За помощь вражеским войскам предательница приговорена к 13 годам лишения свободы.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. Отмечается, что судом вынесен приговор обвиняемой за коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Прокуроры доказали, что в 2023 году жительница Новогродовки познакомилась в запрещенной в Украине соцсети с военнослужащим российской армии.

В течение февраля 2023 через Telegram она посылала своему "другу" сведения о местах дислокации украинских защитников. Кроме того, оккупанта интересовали данные относительно промышленных предприятий региона, учебных заведений, больниц – их также ему предоставляла предательница.

Во время общения с ним женщина хорошо осознавала, что по предоставленным ею координатам вражеская армия может наносить удары.

До приговора суда обвиняемая находилась в следственном изоляторе. На судебном заседании она не признала своей вины в инкриминируемом преступлении.

Суд, учитывая полные и обоснованные доказательства, предоставленные прокурорами, вынес обвинительный приговор.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала информаторку врага, которая "сливала" оккупантам локации украинских блокпостов вблизи Харькова. Изменницей оказалась 36-летняя лаборантка поликлиники в пригороде, теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы.

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