Полиция Запорожья показала фото изнутри жилого дома, в который попали оккупанты

Утром 29 сентября россияне нанесли авиаудар по городу Запорожье. На облцентр захватчики сбросили 13 авиационных бомб.

Видео дня

Одно из попаданий пришлось по многоэтажке, дом частично разрушен, есть пострадавшие среди мирных жителей. Фото из изувеченного дома показали в полиции Запорожской области.

По данным региональной полиции, воздушную атаку на Запорожье россияне совершили в период с 05:30 до 07:00. За это время на мирный город оккупанты сбросили 13 КАБов.

"Одна из попаданий пришлась по жилой многоэтажке. В результате чего дом частично разрушен. На месте проходит поисково-спасательная операция", – отметили правоохранители.

Они также показали последствия вражеской атаки на фото.

По состоянию на 8 часов утра в полиции Запорожской области сообщали о по меньшей мере пятеро раненых, после 9 часов из-под завалов спасатели деблокировали еще одну женщину, ее госпитализировали. Данные о пострадавших, добавили правоохранители, еще уточняются и могут расти.

Кроме многоквартирного дома враг бил и по другим "целям". Так, четыре попадания зафиксированы вблизи объекта инфраструктуры и в частном секторе города.

"Взрывной волной и обломками повреждены складские помещения, дома, транспортные средства граждан... На местах вражеских авиаударов работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы города", – подчеркнули в полиции.

Правоохранители также призвали жителей Запорожья и всей Украины помнить, что мы защищаемся от безжалостного и коварного врага, никогда не соблюдавшего законы и обычаи ведения войны. Так что своевременное реагирование на сигналы воздушной тревоги и соблюдение правил безопасности действительно может спасти жизнь.

Напомним, устроили россияне этой ночью и очередную дроновую атаку. Во время воздушного боя защитники неба сбили 15 из 22 "Шахедов". Еще несколько вражеских дронов заставили "потеряться" под действием средств РЭБ.

Также сообщалось, что накануне, 28 сентября, оккупанты дважды атаковали Сумы дронами. Захватчики ударили по городской больнице, где находилась около сотни пациентов, убив одного человека и ранив еще десять.

Дождавшись, пока на место прибудут сотрудники экстренных служб, чтобы помочь с эвакуацией, захватчики нанесли повторный удар.

По состоянию на 20.00 вчера в Сумской областной военной администрации сообщали о гибели десяти человек. Ранения разной степени тяжести получили 22 человека, 15 из них доставлены в больницу. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.