Поддерживает Россию и собирает средства для армии Путина: бывшую украинскую спортсменку будут судить за помощь агрессору

За помощь государству-агрессору Российской Федерации перед судом предстанет бывшая украинская спортсменка Ольга Давыдко. Обвинительный акт в отношении нее пока направлен в суд: за пособничество агрессору женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, крымчанка Давыдко публично поддерживает РФ и собирает средства для российской оккупационной армии. Подробности раскрыли в прокуратуре АР Крым и Севастополя.

"Прокуратура автономии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей украинской спортсменки из Крыма, которая публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и организует сбор средств для армии врага. Действия обвиняемой квалифицированы как пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК) ), ей грозит до 12 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

В прокуратуре не назвали имени предательницы, которая должна предстать перед судом. Ее описали как "бывшую украинскую спортсменку и многократную чемпионку Европы и мира по сумо, которая с 2016 года начала выступать в составе сборной РФ, однако сделала перерыв в карьере после запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях".

Сообщение сопровождает фото предательницы с затуманенным лицом. В сети несложно найти оригинал фотографии: на ней изображена именно Давыдко.

По данным следствия, Давыдко во временно оккупированном Крыму организовала и возглавила "волонтерское движение" для поддержки оккупационной армии РФ. Она неоднократно собирала средства на приобретение для захватчиков дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов – в частности, и для тех оккупантов, кто штурмовал и стер с лица земли город Бахмут Донецкой области.

Свою же медийность Давыдко использовала для публичного восхваления и оправдания агрессии РФ против Украины.

"С целью влияния на формирование информационного пространства в Крыму, будучи публичным лицом, обвиняемая неоднократно выступала в пророссийских медиа, продвигая пропагандистские нарративы. В частности, заявляла о "необходимости помощи армии РФ" в проведении так называемой "специальной военной операции" и "защиты полуострова от ВСУ", – отметили в прокуратуре Крыма.

О подозрении предательнице сообщили в ноябре 2023 года.

То, что делала и продолжает делать Давыдко, считают в прокуратуре, является хрестоматийным примером преступления, которое уголовным кодексом определяется как пособничество агрессору.

"Действия обвиняемой – яркий пример пособничества государству-агрессору. Их систематичность, продолжительность и последовательность свидетельствуют о четкой цели – нанести вред нашему государству путем поддержки армии врага и влияния на сознание жителей полуострова", – заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный.

Специальное досудебное расследование в отношении Давыдко проводили сотрудники ГУ СБУ в АР Крым.

Напомним, ранее стало известно, что очередной российский агент проведет за решеткой следующие 15 лет. Предателем оказался киевлянин: он передавал врагу данные о Силах обороны и объектах критической инфраструктуры: фотографировал здания СБУ и ВСУ, фиксировал номера служебного транспорта, а также передавал координаты теплогенерирующих предприятий, обеспечивающих отоплением гражданскую инфраструктуру.

За каждое выполненное задание от врага предатель получал вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

Суд признал гражданина виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).