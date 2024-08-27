Под завалами еще могут находиться люди: появились новые кадры с места удара РФ по гостинице в Кривом Роге

В Кривом Роге продолжается поисково-спасательная операция на месте уничтоженной в ночь на 27 августа Россией гостиницы. Российская ракета унесла жизни не менее двух человек, пятеро гражданских оказались в больнице, еще двоих ищут под завалами.

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К поискам привлечены кинологи со служебными собаками, в Кривом Роге 28 августа объявлен днем траура. Об этом сообщают местные СМИ, в частности , Перший міський. Кривий Ріг и СВОЇ.

В частично разрушенном здании гостиницы "Аврора" продолжается поисково-спасательная операция. Полночный ракетный удар РФ привел к минимум двум жертвам и пяти пострадавшим. Еще два человека могут до сих пор оставаться под завалами.

На месте работают спасатели и полицейские, к разбору завалов привлечена спецтехника, в том числе экскаваторы и строительный кран.

Также повреждения получили расположенные вблизи разрушенной гостиницы шесть магазинов, четыре многоквартирных жилых дома и восемь автомобилей.

В усиленном режиме также работают городские коммунальные службы: коммунальщики убирают обломки стекла и остатки стройматериалов.

Между тем, в самом разрушенном отеле продолжают искать двух человек, которые могут оставаться под завалами. К поискам привлекли кинологов со служебными собаками, которые обучены искать как живых людей, так и тела погибших. Именно эти собаки помогли найти тело сотрудника Reuters, гражданина Великобритании Райана Эванса, погибшего в результате удара России по гостинице в Краматорске в ночь на 25 августа.

Тем временем вблизи гостиницы полиция развернула мобильный пункт для приема обращений граждан. На месте работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, психологи и медики.

Оставить обращение или получить консультации по поводу погибших и без вести пропавших людям предлагают также по телефонам (067) 568-90-99 и (067) 638-07-71.

В Кривом Роге 28 августа объявлен Днем траура по убитым Россией украинцам.

Напомним, ранее в ГСЧС показали, как спасали людей после удара РФ по гостинице в Кривом Роге.

Кроме Кривого Рога, оккупанты ночью ударили по Запорожью и области дронами. Было зафиксировано около семи ударов. По состоянию на 7 часов утра было известно о двух погибших в результате атаки: на месте погибли мужчина и женщина. Еще четыре человека – мужчина 59 лет, женщины 30, 56 и 86 лет – были госпитализированы, старшая из пострадавших – с ожогами более 54% тела. Позже стало известно, что, несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.

Также уже утром 27 августа взрывы прогремели в Киеве: из-за падения обломков возникли пожары.