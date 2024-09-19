Под видом 'гумконвоев' перевозят FPV-дроны для оккупантов: СБУ сообщила о подозрении коллаборантам с Луганщины. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила трех коллаборантов из Луганской области, которые под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для российских оккупантов. Речь идет про Евгения Кацавалова – руководителя оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двух его заместителяй – Виталия Кучерова и Романа Кочетова.

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Против всех них были собраны доказательства, предателям сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

После назначения на "должности" в 2023 году фигуранты дела начали следовать указаниям Кремля относительно логистического обеспечения оккупационных группировок РФ на восточном фронте. Среди прочего коллаборанты занимались переправкой FPV-дронов из России оккупантам на передовую.

"Для маскировки военных маршрутов коллаборанты осуществляли перевозку БПЛА грузовиками под видом "гуманитарной помощи" для гражданского населения фронтовых районов. Одновременно такими "гумконвоями" вражеские приспешники переправляли войскам России боеприпасы и военную амуницию", – сказано в сообщении.

Также предатели Украины организовали изготовление взрывных устройств для беспилотников, используемых захватчиками для атак на подразделения Сил обороны Украины.

О своей работе на пользу врага упомянутые лица часто отчитываются во время выступлений в эфирах российских пропагандистских СМИ. В них они призывают гражданское население временно оккупированных районов Луганской области поддерживать войну РФ против Украины.

Евгению Кацавалову российский диктатор Владимир Путин даже присвоил звание "генерал-лейтенант внутренней службы".

СБУ заочно сообщила всем трем коллаборантам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия по привлечению злоумышленников к ответственности за преступления против нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской и Херсонской областях Служба безопасности Украины поймала еще двух коллаборантов, которые в начале полномасштабной войны сотрудничали с Российской Федерацией. На врага работали экс-чиновник Купянского горсовета и агитатор из Херсона.

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