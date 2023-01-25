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По бусам с гражданскими открыли огонь из пулеметов, похоронить убитых не дали: новые данные о преступлениях оккупантов в Боровой Харьковской области. Фото

Ульяна Виноградова
Война против России
3 минуты
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По бусам с гражданскими открыли огонь из пулеметов, похоронить убитых не дали: новые данные о преступлениях оккупантов в Боровой Харьковской области. Фото

Российские оккупанты совершили страшные преступления во время оккупации Харьковской области. В частности, в Боровой они расстреляли два буса с мирными жителями.

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Об этом сообщает полиция Харьковской области. Трагедия случилась в первый день оккупации 14 апреля (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В ходе следственных действий полицейские изъяли остатки погибших и осмотрели сгоревшие авто. Точное количество похороненных людей будет установлено после проведения ряда экспертиз", – сообщили полицейские.

Расстрел микроавтобуса военные преступники РФ совершили из пулеметов, установленных на БТР. Похоронить убитых оккупанты не дали.

"Они сначала пропустили легковые автомобили, но два микроавтобуса, которые двигались в колонне, были расстреляны. Все видели, что это были гражданские. Расстрел произошел с использованием крупнокалиберных пулеметов, установленных на БТР, а затем достреливали огнестрельным оружием – автоматами Калашникова", – рассказали в полиции.

Водитель пожарного автомобиля Андрей Савченко как раз в тот день был на дежурстве. Он собственными глазами увидели расстрел земляков.

"Из-за большого количества вражеской техники не могли добраться до раненых, но все же вывезли их в местную больницу. Объяснить такие преступные действия оккупантов просто невозможно. Мы думали какая-то техника им не понравилась или испугались военной техники, но здесь военной техники не было. Они тупо расстреляли два гражданских автобуса", – вспомнил Савченко.

Еще один местный житель Александр Деревнин через месяц вместе с друзьями похоронил останки погибших.

"Сразу после расстрела это было невозможно – не разрешили оккупационные власти. Их хотели люди похоронить, но "местная власть" не давала разрешение на погребение, и около месяца они там находились. 11 мая я их обнаружил, и с друзьями на кладбище их похоронили", – рассказал он.

И только 24 января на кладбище в Боровой следователи, криминалисты, эксперты под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и оперативным сопровождением СБУ изъяли остатки тел и личные вещи погибших.

"Все собранные вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование. Будут устанавливать личности погибших с помощью анализов ДНК в лабораторных комплексах, подаренных харьковским следователям американским бизнесменом Говардом Баффетом", – отметили в полиции.

Также уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

По бусам с гражданскими открыли огонь из пулеметов, похоронить убитых не дали: новые данные о преступлениях оккупантов в Боровой Харьковской области. Фото
По бусам с гражданскими открыли огонь из пулеметов, похоронить убитых не дали: новые данные о преступлениях оккупантов в Боровой Харьковской области. Фото
По бусам с гражданскими открыли огонь из пулеметов, похоронить убитых не дали: новые данные о преступлениях оккупантов в Боровой Харьковской области. Фото
По бусам с гражданскими открыли огонь из пулеметов, похоронить убитых не дали: новые данные о преступлениях оккупантов в Боровой Харьковской области. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на освобожденной от российских оккупантов территории Харьковской области правоохранители эксгумировали тело ребенка. Несовершеннолетний погиб в результате военной агрессии России.

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