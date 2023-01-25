По бусам с гражданскими открыли огонь из пулеметов, похоронить убитых не дали: новые данные о преступлениях оккупантов в Боровой Харьковской области. Фото

Российские оккупанты совершили страшные преступления во время оккупации Харьковской области. В частности, в Боровой они расстреляли два буса с мирными жителями.

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Об этом сообщает полиция Харьковской области. Трагедия случилась в первый день оккупации 14 апреля (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В ходе следственных действий полицейские изъяли остатки погибших и осмотрели сгоревшие авто. Точное количество похороненных людей будет установлено после проведения ряда экспертиз", – сообщили полицейские.

Расстрел микроавтобуса военные преступники РФ совершили из пулеметов, установленных на БТР. Похоронить убитых оккупанты не дали.

"Они сначала пропустили легковые автомобили, но два микроавтобуса, которые двигались в колонне, были расстреляны. Все видели, что это были гражданские. Расстрел произошел с использованием крупнокалиберных пулеметов, установленных на БТР, а затем достреливали огнестрельным оружием – автоматами Калашникова", – рассказали в полиции.

Водитель пожарного автомобиля Андрей Савченко как раз в тот день был на дежурстве. Он собственными глазами увидели расстрел земляков.

"Из-за большого количества вражеской техники не могли добраться до раненых, но все же вывезли их в местную больницу. Объяснить такие преступные действия оккупантов просто невозможно. Мы думали какая-то техника им не понравилась или испугались военной техники, но здесь военной техники не было. Они тупо расстреляли два гражданских автобуса", – вспомнил Савченко.

Еще один местный житель Александр Деревнин через месяц вместе с друзьями похоронил останки погибших.

"Сразу после расстрела это было невозможно – не разрешили оккупационные власти. Их хотели люди похоронить, но "местная власть" не давала разрешение на погребение, и около месяца они там находились. 11 мая я их обнаружил, и с друзьями на кладбище их похоронили", – рассказал он.

И только 24 января на кладбище в Боровой следователи, криминалисты, эксперты под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры и оперативным сопровождением СБУ изъяли остатки тел и личные вещи погибших.

"Все собранные вещественные доказательства будут направлены на экспертное исследование. Будут устанавливать личности погибших с помощью анализов ДНК в лабораторных комплексах, подаренных харьковским следователям американским бизнесменом Говардом Баффетом", – отметили в полиции.

Также уже открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на освобожденной от российских оккупантов территории Харьковской области правоохранители эксгумировали тело ребенка. Несовершеннолетний погиб в результате военной агрессии России.

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