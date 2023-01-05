В Харьковской области эксгумировали тело шестилетнего мальчика, погибшего от российских обстрелов

На освобожденной от российских оккупантов территории Харьковской области правоохранители эксгумировали тело ребенка. Несовершеннолетний погиб результате военной агрессии России.

Видео дня

Во дворе своего дома 6-летний житель Изюма попал под обстрел и получил ранения, не совместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Родители мальчика рассказали, что их ребенок погиб 22 марта. Его решили похоронить на территории домовладения, а 28 марта работники похоронного бюро перезахоронили его на кладбище.

Сотрудники Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия и изъяли тело мальчика. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, в результате российского обстрела города Берислав (Херсонская область) 5 января погибла семья: муж, жена и их 12-летний сын. Российский снаряд попал в дом, где находились украинцы.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно было остаться на Родине сиротам.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской совет Гааги поддержал инициативу по созданию спецтрибунала для России. Учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине, для этого понадобится отдельное здание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!