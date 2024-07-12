Перешли на сторону России: СБУ сообщила о подозрении трем предателям, штурмовавшим Авдеевку, еще один – получил 15 лет тюрьмы

Житель временно оккупированного Крыма, воевавший против Украины на Купянском направлении, приговорен к 15 годам тюрьмы. Весной этого года он попал в плен к воинам Сил обороны Украины.

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Еще троим находящимся в плену предателям сообщено о подозрении по нескольким статьям. Подробности сообщили в Службе безопасности Украины и Донецкой областной прокуратуре.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще четырех предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте. По материалам СБУ один из фигурантов уже приговорен к 15 годам тюрьмы", – отметили в Службе.

Осужденного предателя украинские воины взяли в плен весной этого года: он в составе вражеского подразделения пытался прорваться в Купянск.

Предатель – житель временно оккупированного Россией Крыма – воевал против Украины с начала 2024 года. Находясь в Москве, он присоединился к вражеской армии через один из военкоматов.

Сотрудники московского военкомата направили жителя Крыма во 2-ю мотострелковую дивизию вооруженных сил РФ. В рядах этого подразделения он участвовал в "мясных штурмах" позиций ВСУ на Купянском направлении.

Еще трое предателей были захвачены в плен во время жестоких боестолкновений в районах Бахмута, Авдеевки и Лисичанска в начале лета этого года. СБУ сообщила им о подозрениях, а Донецкая областная прокуратура уже направила в суд обвинительные акты по всем трем по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Одним из подозреваемых в госизмене и добровольном участии в вооруженных формированиях государства-агрессора оказался житель оккупированного с 2014 года города Алчевск, что на Луганщине.

"Контракт" с так называемой "народной милицией ЛНР" он подписал еще в июле 2021 года. С тех пор воевал против Украины в должности огнеметчика в "Чистяковской мотострелковой бригаде". Предатель также обустраивал боевые позиции в районе Северодонецка и Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, участвовал в оккупации Лисичанска и Попасной, обстреливал передовые позиции украинских воинов в районе Белогоровки.

"Мужчина охранял объекты транспортной инфраструктуры и места дислокации резервных бронегрупп ВС РФ. С августа 2023 года штурмовал укрепления ВСУ в Донецкой области", – отметили в Донецкой областной прокуратуре.

Еще один предатель оказался уроженцем Мариуполя. Для погашения судимости он встал в ряды мотострелкового полка "Восток" оккупационной армии. В составе этого формирования он воевал вблизи Авдеевки, также совершал боевые выезды в Первомайское и Красногоровку.

Третий предатель, уроженец Лисичанска, контракт по минобороны РФ заключил в октябре 2022 года через военкомат российского города Калуга.

"В должности старшего стрелка мотострелкового батальона обвиняемый воевал в Бахмуте и Волновахском районе. Также выполнял функции дежурного в местах дислокации подконтрольного РФ военного подразделения", – рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Всем троим сотрудники СБУ сообщили о подозрениях по чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора). По этим же статьям был осужден четвертый предатель.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Полтавской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним, ранее СБУ задержала диверсантов ФСБ, поджигавших релейные шкафы на объектах "Укрзализныци". Один из них оказался одесситом, ранее судимым по тяжким статьям. Два других – безработные жители Ривне – согласились помочь оккупантам в попытках сорвать железнодорожные поставки на фронт за деньги.