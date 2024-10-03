Организовал принудительную мобилизацию для войны против Украины: главарю 'ДНР' Пушилину объявили новое подозрение

Денис Пушилин, глава так называемой "Донецкой Народной Республики" (ДНР), заочно получил новое подозрение в связи с организацией принудительной мобилизации граждан для участия в войне против Украины. Действия подозреваемого являются нарушением требований Женевской и Гаагской конвенций.

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Об этом сообщила прокуратура Донецкой области. В частности, Пушилину инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Согласно данным следствия, еще 19 февраля 2022 года Пушилин, вступив в сговор с высшим политическим руководством России, объявил всеобщую мобилизацию мужчин на временно оккупированной территории Донецкой области.

Он подписал ряд юридически ничтожных указов, целью которых было увеличение численности оккупационных войск для ведения агрессивной войны и установление контроля над населенными пунктами.

Одним из ключевых шагов, предпринятых Пушилиным, стало поднятие предельного возраста для призывников с 55 до 65 лет. Его подчиненные из "военкоматов" запугивают граждан Украины уголовной ответственностью за отказ от участия в боевых действиях против украинского государства. Это позволило участникам незаконных вооруженных формирований (НЗФ) сформировать войска для полномасштабного вторжения в Украину в составе регулярной армии РФ.

Действия Пушилина – грубое нарушение требований Женевской и Гаагской конвенций, регулирующих ведение войны и защиту гражданского населения.

Напомним, главарь террористической "ДНР" коллаборант Денис Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, "руководитель" оккупационной "администрации" главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина Алексей Никоноров получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Предателю грозит пожизненное заключение.