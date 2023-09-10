ООН: пытки украинцев не случайны, это организованная часть государственной политики РФ

Пытки и бесчеловечное поведение властей РФ с гражданскими украинцами и военнопленными нельзя оценивать как случайное. Речь идет скорее о государственной политике Москвы.

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Об этом заявила спецдокладчик ООН по пыткам Элис Джил Эдвардс на пресс-конференции в Киеве 10 сентября. По ее словам, количество данных о пытках и других случаях нечеловеческого обращения России с гражданскими и военнопленными постоянно увеличивается.

"По моему мнению, эти ужасные действия не могут быть оценены как случайные, а скорее как организованная часть государственной политики... с целью устрашения, наказания или получения информации и признаний. Я строю этот анализ на масштабах обвинений, а также на методах, целях пыток разных форм", – сказала Эдвардс.

Она добавила, что имеет свидетельства о пытках током, избиении, имитации казней и утопления, принуждении к длительному пребыванию в определенных позах, угрозах изнасилованием или смертью и различных так называемых церемониях, имеющих целью унижение.

Мирные украинцы рассказывали о содержании в тесных подвалах. А один из украинских военных в плену похудел со 100 до 55 кг за девять месяцев, рассказала Эдвардс.

Еще несколько переживших российский плен признались, что теряли сознание от побоев и ударов током, а также теряли память вследствие пыток, отметила докладчик ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 сентября в МВД Украины заявили, что на освобожденных территориях обнаружили 80 российских пыточных. Оккупанты держали там украинцев в нечеловеческих условиях.

– Генпрокурор Андрей Костин ранее заявил, что РФ выстроила развитую систему пыток и жестокого обращения с украинцами. Около 90% военнопленных прошли через пытки, изнасилования или угрозы сексуального насилия.

– Российские военные в перехватах откровенно признаются в военных преступлениях против мирных и военнопленных украинцев. Военных, по их словам, просто расстреливают, считая "лишним грузом".

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