'Это лишний груз': оккупант признался в расстрелах украинских военнопленных. Перехват

Военные страны-агрессора РФ открыто признаются в военных преступлениях в разговорах со своими родными. Их оккупанты совершают как против мирных украинцев, так и против украинских военнопленных – последних захватчики попросту расстреливают.

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Так россияне поступают, чтобы не тратить время и усилия на содержание пленных. Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

По его словам, его подразделение вовсе не берет пленных, так как они – "лишний груз".

Что же касается мирных жителей, то тех украинцев, которые не симпатизируют оккупантам, захватчики тоже убивают.

"Ну, вот один был тут дед, он у нас фонарики вешал на дома, там, где личный состав, чтобы х*хлы отследили и в**бали. Про него узнали – застрелили его нах*й в подвале и гранатами закидали. А, потом еще и сожгли", – буднично рассказал российский военнослужащий.

Все это происходит на фоне того, что самих оккупантов очень быстро отправляют на штурмы после короткого обучения. Это объясняется нехваткой кадров, в особенности командиров, офицеров на фронте почти не осталось.

Среди солдат РФ также есть большие потери. "Мы пока взяли две лесополосы – 600 с х*ем там полягло", – сказал оккупант.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский военный из 15-й мотострелковой бригады, который находится на временно оккупированной Луганщине, рассказал о будущих пытках над пленным. Он не мог дождаться, когда начнет издеваться над солдатом из ДРГ, которая, по его словам, зашла на позиции РФ.

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