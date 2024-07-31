Оккупанты вывезли детей из Беловодска на Луганщине в Новосибирскую область: всплыли подробности

Российские оккупанты вывезли детей из временно оккупированной Луганщины в Новосибирскую область. Там их держат в палаточном военно-патриотическом лагере путинской "юнармии", оккупанты обучают их тактической, огневой и строевой подготовке.

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Так, по версии России, выглядит "шефская помощь" Луганской области, также детей заставляют без ведома родителей сдавать нормы ГТО. Об этом рассказали в Луганской областной военной администрации.

"Школьники из оккупированного Беловодска продолжают находиться в палаточном военно-патриотическом лагере "юных армейцев", который обустроен в Новосибирской области РФ. Отправку детей от 11 до 17 лет в этот лагерь, где боевые офицеры обучают их тактической, огневой, строевой подготовке, в РФ называют шефской помощью так называемой "лнр", – говорится в сообщении.

Кроме того, что оккупанты совершают тяжкое военное преступление, вывозя детей с оккупированной территории Украины в Россию, они еще и без ведома родителей заставляют всех детей сдавать нормативы так называемой ГТО – введенный во времена СССР комплекс нормативов, аббревиатура расшифровывается как "Готов к труду и обороне" .

"Обучение в лагере, расположенном неподалеку от полигона, происходит в рамках федерального проекта "Лица дружбы". Согласно программе, детей ожидают неформальные встречи с участниками войны в Украине", – добавили в Луганской ОВА.

Кроме того, в Луганской обладминистрации рассказали о том, что принес "русский мир" в оккупированный еще с 2014 года Алчевск: город в прямом смысле тонет в мусоре.

"В захваченном 10 лет назад Алчевске местные коммунальщики не вывозят из кварталов мусор. Среди домов образуются стихийные свалки. На многочисленные жалобы реакция оккупационных властей отсутствует. Мусор во дворах накапливается неделями. "Современная техника", предоставленная россиянами в прошлом году, или исчезла, или не может справиться", – говорится в сообщении.

Тем временем на линии фронта в Луганской области российские захватчики не прекращают атак. Только в течение 30 июля в районах Невского и Макеевки российские захватчики совершили 10 штурмов. Еще четыре атаки зафиксированы в Серебрянском лесу Атаковали и в районе Стельмаховки.

Всего за сутки в направлении Невского и Макеевки захватчики совершили 105 обстрелов, для атак применяли артиллерию и беспилотники.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых масштабных дроновых атак на Украину в 2024 году. В течение воздушной тревоги, продолжавшейся около 7 часов, силы ПВО сбили все 89 "Шахедов", которые РФ запустила по Украине.

Тем временем в РФ похвастались "высокоточным" ударом по Украине. Пропагандисты нафантазировали ряд ударов по местам дислокации ВСУ, а также "уничтожение неонацистов" и "иностранных наемников".

"Рекордной" стала очередная российская атака на Украину и для Беларуси: минувшей ночью воздушное пространство этой страны нарушили по меньшей мере пять "Шахедов", беларуские военные поднимали в воздух истребитель.

Беспощадно обстреливают захватчики и Донетчину. Только 31 июля они убили по меньшей мере одного человека в области, ранили еще пятерых, в том числе двоих детей.