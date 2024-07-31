Оккупанты ударили по Донетчине артиллерией, авиацией и дроном: есть погибший, среди раненых дети

Российские захватчики продолжают обстреливать Донетчину, которую, по словам российского диктатора Владимира Путина, оккупанты пришли "защищать". 31 июля мирных жителей региона военные преступники "защищали" арлителийскими обстрелами, авиационными ударами и дроновой атакой.

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Известно об одном погибшем среди гражданских, еще пять человек, среди которых дети, получили ранения. О последствиях вражеских атак рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Так правоохранители отреагировали на удары оккупантов по населенным пунктам Донетчины 31 июля, в ходе которых они применили артиллерию, авиацию и дрон.

Так, из артиллерии захватчики обстреляли поселок Пивничный Бахмутского района.

"В результате попадания средств поражения по одной из улиц получили ранения ног двое жителей – мужчина 58 лет и 67-летняя женщина. Они доставлены в медицинское учреждение", – отметили в прокуратуре.

По Новогродовской общине захватчики ударили дроном. Тяжелые травмы в результате атаки получил 61-летний тракторист: он скончался в скорой дороге в больницу.

А около 12.35 в этот же день российские военные преступники сбросили авиабомбу на село Ганновка Покровского района.

"Предварительно, против мирного населения армия государства-агрессора применила КАБ-250 с УМПК. Во время вражеской атаки ранены две несовершеннолетние девочки 3 и 15 лет. Также получил телесные повреждения 38-летний гражданин. У пострадавших диагностирована открытая черепно-мозговая травма, раны головы, грудной клетки и спины. Они госпитализированы. Самый младший ребенок – в тяжелом состоянии ", – рассказали в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых масштабных дроновых атак на Украину в 2024 году. В течение воздушной тревоги, продолжавшейся около 7 часов, вилы ПВО сбили все 89 "Шахедов", которые РФ запустила по Украине.

Тем временем в РФ похвастались "высокоточным" ударом по Украине. Пропагандисты нафантазировали ряд ударов по местам дислокации ВСУ, а также "уничтожение неонацистов" и "иностранных наемников".

"Рекордной" стала очередная российская атака на Украину и для Беларуси: минувшей ночью воздушное пространство этой страны нарушили по меньшей мере пять "Шахедов", беларуские военные поднимали в воздух истребитель.