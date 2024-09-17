Оккупанты в Мариуполе строят новый театр на месте уничтоженного ударом РФ: там погибли сотни людей. Видео

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе строят новый театр на месте уничтоженного вражескими бомбами драмтеатра. Вопреки многочисленным обещаниям, от старого здания они не оставили ничего.

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Оккупанты продолжают тщательно уничтожать доказательства своего ужасного преступления: убийства сотен мариупольцев, преимущественно женщин и детей, пытавшихся спрятаться в драмтеатре от российских бомб. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Ветер сорвал ткань с забора у драмтеатра в Мариуполе. Теперь можно увидеть, что оккупанты не оставили ничего от старого фасада здания. Облицовка, фигуры – все уничтожено. Строят новый российский театр на месте нашей общей трагедии", – говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете также показали видео с российским "новостроем".

Сначала видео было опубликовано в Telegram-канале советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. Он назвал здание, возводимое захватчиками, "театром драмы на костях мариупольцев".

"Все доказательства и воспоминания в физическом измерении уничтожены", – подчеркнул Андрющенко.

Одно из самых тяжких военных преступлений, совершенных за время полномасштабной войны против Украины российскими войсками – удар по драмтеатру, в котором сотни людей скрывались от российских обстрелов – захватчики совершили 16 марта 2022 года. Знаковое для Мариуполя здание после начала российского вторжения мариупольцы использовали как бомбоубежище. Не знать, что внутри находятся гражданские жители, оккупанты не могли: люди на асфальте возле театра оставили огромную надпись "Дети". Однако это не помешало пилоту российского бомбардировщика сбросить на здание две 500-килограммовые бомбы.

По разным данным, на момент российской бомбардировки в драмтеатре могли находиться от 500 до 1200 мирных жителей, преимущественно женщин и детей. В ГУР, в частности, заявляли о том, что в театре находились "до тысячи гражданских".

После российских бомбардировок здание театра потерпело значительные разрушения, однако бомбоубежище под ним частично уцелело, из него спасли около 130 человек. Число погибших, по данным Мариупольского горсовета, составило около 300 человек, зато журналисты Associated Press провели собственное расследование и заявили о 600 погибших.

Преступление РФ вызвало осуждение в мире. Так, 13 апреля 2022 года в ОБСЕ заявили, что российские военные ответственные за бомбежку театра, назвав его военным преступлением, к такому же выводу пришли и в Amnesty International, где 30 июня того же года опубликовали свой отчет о бомбардировке россиянами драмтеатра.

Однако Россия уже традиционно продолжала врать и винить в своих преступлениях кого угодно, только не себя. Так, в июле 2022 года в ГУР сообщали, что Россия начала готовить фейковое "расследование" своего же преступления.

"Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара прятались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети. Сейчас оккупанты с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", которые видели, как накануне" люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", – рассказывали тогда в ГУР.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты казнили мечом безоружного украинского военнопленного. Фото убитого воина военные преступники слили в соцсети. В ОГПУ уже начали расследование этого тяжкого преступления российских извергов и пообещали сделать все, чтобы убийцы защитника были найдены и наказаны.