Оккупанты утром ударили по Херсону, повреждены жилые дома: два человека погибли. Фото

Российские военные преступники утром 4 июля, около 6:00, ударили по Херсону. Известно о гибели двух гражданских.

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Об этом рассказала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Telegram. По данным ведомства, ВС РФ совершили артобстрел города.

"Двое горожан – мужчина и женщина – получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", – сообщили в ОГПУ. Также в результате атаки повреждены жилые дома.

Начато досудебное расследование по уголовному производству касательно нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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"На месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими России", – добавили в прокуратуре.

Как писал OBOZREVATEL, 2 июля в селе Посад-Покровское Херсонской области, которое было в эпицентре боевых действий в начале полномасштабного вторжения России в Украину, подорвался мужчина. Он тракторист, который работал в поле. Гражданский получил ранения лица, грудной клетки, рук и контузию, но отказался от лечения в больнице.

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