Оккупанты атаковали с дрона автомобиль сотрудника университета в Херсоне. Фото

Российские оккупанты продолжают атаковать гражданских жителей Херсона с помощью БпЛА. Около 13 часов дня 22 сентября они сбросили взрывчатку на автомобиль сотрудника Херсонского государственного университета.

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Мужчина получил контузию. О нападении сообщил ректор ХГУ Александр Спиваковский.

"Двадцать минут назад совершено бандитское нападение со стороны российского дрона в районе ул. Украинской на нашего сотрудника университета. Контузия, но слава Богу – все живы. И эти изверги говорят, что они древняя цивилизация... Да... от Чингисхана", – написал Спиваковский на своей странице в Facebook в 13:21.

Ректор ХГУ также опубликовал фотографии автомобиля после атаки.

Напомним, с помощью БпЛА захватчики атакуют жителей Херсона с самого утра. В частности, они сбрасывали взрывчатку на гражданских около 08:00 и 08:30. Во время этих атак ранения получили двое мужчин, оба госпитализированы.