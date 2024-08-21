Оккупанты ударили по сельсовету в Казачьей Лопани на Харьковщине: под завалами люди. Фото

Российские войска днем 21 августа нанесли удар из артиллерии по сельскому совету в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады Харьковщины во время приема граждан. Под завалами оказались три женщины, одну через несколько часов после атаки деблокировали.

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Первые детали обстрела сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов. По его словам, враг атаковал поселок около 12:25.

Вследствие обстрела повреждено здание сельского совета.

Предварительно, под завалами оказались три человека. На место прилета прибыли все профильные службы.

В то же время Синегубов предупредил об угрозе повторных ударов.

Удар произошел во время приема граждан, кто может находиться под завалами – пока неизвестно, сообщил впоследствии спикер Дергачевской ГВА Александр Кулик "Суспільному".

"Граждане обращаются в местную администрацию для получения, в частности, пропусков и разного рода административных услуг. Также люди приходят туда за гуманитарной помощью", – сказал Кулик.

По его словам, из-под завалов слышны крики. Кулик отметил, что староста села на время удара в помещении не находилась.

"Здание разрушено не под фундамент. Но оно уже до этого было повреждено, прямых попаданий было, кажется, около пяти в разные периоды – и в 2022, и в 2023 годах. После сегодняшнего удара часть здания обрушилась", – сказал спикер.

По состоянию на 15:16 начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко уточнил, что оккупанты нанесли два удара из артиллерии по админзданию Казачелопанского старостинского округа между 12:30 и 13:00. В результате произошел частичный обвал здания, в том числе подвального помещения, где в это время находились староста Людмила Вакуленко, работники старостата и местные жители.

"Пока под завалами предварительно находятся три женщины. Состояние их здоровья неизвестно. Спасатели ГСЧС пытаются как можно скорее достать людей из-под завалов, однако поиско-спасательные работы осложняются активностью вражеских дронов и угрозой повторных обстрелов", – рассказал чиновник.

В 17.52 Синегубов сообщил, что из-под завалов спасатели деблокировали женщину, она получила легкие повреждения.

Поисково-спасательные работы продолжаются, однако враг постоянно применяет FPV-дроны, препятствуя их проведению. Вследствие ударов дронами уже пострадала коммунальная техника, сообщил Задоренко в 18:21.

"Очень надеемся, что две другие женщины, пока остающиеся под завалами, живы и здоровы", - написал он и обнародовал фото с места прилета.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне армия РФ атаковала дронами гражданские авто в Казачьей Лопани. Погиб 64-летний мужчина, еще несколько человек получили ранения.

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