Оккупанты ударили дроном по гражданским автомобилям на Харьковщине: есть погибший и раненые

Российские войска атаковали беспилотниками гражданские автомобили в Казачьей Лопани. Есть раненые среди гражданских.

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Один мирный житель скончался от полученных травм. Об очередном военном преступлении оккупантов рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По словам чиновника, россияне атаковали FPV-дронами гражданские автомобили в Казачьей Лопани. Пострадал местный житель 1959 года рождения: от полученных ран 64-летний мужчина скончался.

Еще один местный житель получил легкие ранения. Кроме того, пострадали сотрудники Дергачевского горсовета, оказывавшие помощь раненым мужчинам.

Жизням пострадавших на данный момент ничего не угрожает.

По состоянию на 12:23 атака вражеских дронов на Казачью Лопань, по данным Дергачевской МВА, продолжалась.

"По состоянию на данный момент нанесено уже не менее 7-ми ударов по разным гражданским объектам. Призываю жителей находиться в укрытиях!" – написал Задоренко.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия ночью запустила по Украине дроны, баллистику и крылатые ракеты. Силы ПВО сбили 28 воздушных целей.

Во время ночной атаки оккупанты ударили по промышленному объекту Тернополя. Загорелся резервуар с топливом, город затянуло дымом. К счастью, люди не пострадали.