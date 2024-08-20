Оккупанты ударили по промышленному объекту Тернополя: произошел пожар, город затянуло дымом. Фото и видео

В ночь на 20 августа во время воздушной тревоги в Тернополе раздался взрыв: российские войска ударили по промышленному объекту. Там вспыхнул пожар, на месте работают более 20 единиц техники, 90 спасателей и два пожарных поезда.

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Облцентр затянуло дымом, горожан просят закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. О последствиях ночного вражеского удара рассказали на брифинге в Тернопольской ОВА.

Как рассказали в ОВА, во время ночной атаки был поражен промышленный объект в Тернополе. Там вспыхнул пожар. С огнем борются более 20 единиц техники, 90 спасателей и два пожарных поезда. По состоянию на 09.00 пожар удалось локализовать.

По данным ГСЧС, "во время воздушной тревоги произошло попадание вражеского предмета в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы".

В результате атаки люди не пострадали.

Из-за смога, окутавшего городом, людей просят закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

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