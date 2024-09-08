Оккупанты ударили по Очакову из артиллерии: убили женщину в собственном доме

В воскресенье, 8 сентября, страна-террорист атаковала Николаевщину с временно оккупированных территорий. При обстреле города Очаков в собственном доме погибла пожилая женщина.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Враг атаковал город из ствольной артиллерии.

"Вечером россияне обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, убили 70-летнюю женщину в собственном доме", – написал чиновник в своем Telegram.

Также в воскресенье, 8 сентября, российские кафиры сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне. В результате атаки пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в воскресенье, 8 сентября, нанесли удар по городу Дергачи Харьковского района Харьковщины. В результате атаки погибла 76-летняя женщина, еще тринадцать человек получили ранения.

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