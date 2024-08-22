Оккупанты ударили по многоэтажке в Никополе FPV-дроном: ранена женщина. Фото

Страна-оккупант не перестает атаковать Днепропетровщину с временно оккупированных территорий. В этот раз под обстрелом FPV-дрона оказалась многоэтажка в Никополе. Ранена женщина.

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Об этом сообщает Нацполиция. Кроме того, в течение ночи и дня, 22 августа, обстрелам подвергались Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Враг наносил удары FPV-дронами и тяжелой артиллерией.

"Враг атаковал артиллерией город Никополь. Полиция задокументировала повреждение частных домов, гаража, хозяйственного сооружения, заборов и линии электропередач. В результате удара FPV-дроном по пятиэтажному дому в Никополе ранения получила женщина, 1943 года рождения", – говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов села в Красногригорьевской громаде в 11:40 22 августа повреждения получил частный дом, оборвало линию электропередач.

Напомним, террористические войска РФ утром 22 августа обстреляли село Томарино в Бериславском районе Херсона и сам облцентр. В результате военного преступления в области погибла местная жительница.

Кроме того, российские оккупанты продолжают совершать террор против мирного населения Харьковщины. В четверг, 22 августа, войска РФ нанесли удары по Богодухову.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты усилили количество ударов и обстрелов по освобожденным районам Херсонской области. В результате действий агрессора выросла статистика относительно пострадавших и разрушения инфраструктуры региона.

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