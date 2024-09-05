Оккупанты ударили по Константиновке: один человек погиб, шесть ранены. Фото

Константиновка 5 сентября снова оказалась под вражескими обстрелами. Несколько раз россияне открывали огонь из ствольной артиллерии, также сбросили на город КАБ-500; один человек погиб, еще шесть гражданских ранены.

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Донецкая областная прокуратура сообщила, что в результате попадания одного из артиллерийских снарядов по территории домовладения погиб пожилой мужчина. Ему было 74 года.

Осколочные ранения получили еще четверо мужчин в возрасте от 25 до 52 лет. Они находились недалеко от одного из местных магазинов.

Также враг нанес по городу авиационный удар, использовав КАБ-500. Телесные повреждения получили двое граждан, 37 и 68 лет. Пострадавшим с минно-взрывными травмами и переломом оказана медицинская помощь.

Повреждены фасады частных и многоквартирных домов, торговый объект, автомобили, линии электросетей.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 сентября войска Российской Федерации с временно оккупированной территории Украины обстреляли город Константиновка РСЗО "Смерч". Погиб минимум один гражданский, еще четверо ранены.

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