Россияне обстреляли из "Смерча" Константиновку: есть погибший и раненые

Вечером в среду, 4 сентября, войска Российской Федерации с временно оккупированной территории Украины обстреляли город Константиновка в Донецкой области. Погиб минимум один гражданский, еще четверо ранены.

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Обстрел подтвердил в Telegram руководитель Донецкой ОГА (ОВА) Вадим Филашкин. Враг применил реактивные системы залпового огня "Смерч".

Погибшему из-за вражеского удара жителю Константиновки было 39 лет.

"Город попал под огонь "Смерчей" вечером. Россияне попали в промзону, убили мужчину 1985 года рождения, ранили четырех людей от 38 до 65 лет", – сообщил Филашкин.

"Снова подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" – добавил представитель местной власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский 4 сентября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом отметил: Украине необходимо разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории России. Решение зависит от четырех стран – США, Великобритании, Франции и Германии.

– Накануне в телефонном разговоре Зеленский попросил премьера Канады Джастина Трюдо усилить адвокацию среди западных партнеров разрешения использовать дальнобойное оружие по РФ.

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