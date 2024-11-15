Оккупанты ударили по Херсону: есть раненые

Около полудня российские войска нанесли удары по Херсону. Под вражеским огнем оказался Корабельный район и центр города.

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Известно о по меньшей мере двоих раненых. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации.

Так, около 11.30 россияне ударили по центру Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадала 39-летняя женщина. У нее диагностирована взрывная травма и ранение руки.

А примерно через час, около 12:30, захватчики обстреляли Корабельный район Херсона. Мужчина 49 лет в результате атаки получил ранение грудной клетки и минно-взрывную травму.

"Пострадавшие находятся в больницах, где им оказывают необходимую медпомощь", – уточнили в Херсонской ОВА.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали Одессу "Шахедами".

Оккупанты попали в жилой дом, горели квартиры и около трех десятков легковых автомобилей. Кроме того, загорелся пожар на территории общественного учреждения и двухэтажного дома. В результате обстрелов поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Из-за атаки прекращена работа одной из котелен. Повреждена гражданская инфраструктура.

В результате атаки погибла 35-летняя женщина. Кроме того, еще 10 человек получили ранения, среди них есть дети.