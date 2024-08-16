Оккупанты ударили по Херсонщине, есть пострадавшие

Российские захватчики утром 16 августа снова обстреляли Херсонщину. Они накрыли огнем населенные пункты Томина Балка и Антоновка.

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Пострадали гражданские мужчина и женщина. Подробности раскрыли в Херсонской областной военной администрации.

Так, на рассвете враг ударил по Томиной Балке.

"Вследствие утреннего обстрела Томиной Балки пострадал местный житель. Около 5:40 оккупационные войска накрыли огнем населенный пункт. Под удар попал 71-летний мужчина, находившийся в помещении", – говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностирована взрывная травма, осколочные ранения спины и плеча. "Скорая" доставила мужчину в больницу для оказания медицинской помощи.

Перед тем около полуночи российская армия обстреляла жилой дом в Антоновке.

"В результате вражеской атаки пострадала 65-летняя местная жительница. Она получила взрывную травму, ушиб головы и голени. Женщина самостоятельно обратилась в больницу. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь", – рассказали в Херсонской ОВА.

Напомним, в ночь на 16 августа Россия атаковала Украину "Искандерами" и дронами. Враг запустил три баллистических ракеты "Искандер-М", три "Шахеда" и два беспилотника неустановленного типа из Курской области. Силы ПВО сбили пять российских дронов.

Также сообщалось, что вечером 15 августа российские военные атаковали с артиллерии Верхнекаменское в Донецкой области. В результате атаки погибли мужчина и женщина.