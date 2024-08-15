Вечером российские военные атаковали с артиллерии Верхнекаменское в Донецкой области: погибли мужчина и женщина

Страна-агрессор продолжает обстреливать Донбасс. Вечером, 15 августа, российские военные атаковали из артиллерии село Верхнекаменское в Бахмутском районе Звановской громады. Погибли мужчина и женщина.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что это громада уже более двух лет в непосредственной близости к фронту и постоянно страдает от обстрелов.

"Два человека погибли в Верхнекаменском. Уже вечером россияне обстреляли село из артиллерии. Убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину", – сообщил Филашкин.

Кроме того, чиновник в очередной раз напомнил местным жителям, которые остались, не подвергать себя смертельной опасности и эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор также продолжает терроризировать Херсонскую область с временно оккупированных территорий. В четверг, 15 августа, в селе Гавриловка Бериславского района два человека пострадали из-за атаки российского беспилотника.

Также 15 августа российские оккупационные войска атаковали Харьковщину управляемыми авиабомбами. Около 15:30 враг нанес удар по гражданскому предприятию в Купянском районе.