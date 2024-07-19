Оккупанты нанесли двойной удар по центру Чугуева: среди раненых – ребенок. Фото

Утром 19 июля российские войска нанесли двойной удар по центру Чугуева на Харьковщине. Есть раненые среди мирных жителей, в том числе пострадал 14-летний мальчик.

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Повреждены жилые дома, объекты торговли, социальной сферы, а также иная гражданская инфраструктура. О последствиях атаки рассказали городской голова Чугуева Галина Минаева и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Война продолжается, она рядом, она по-прежнему несет нам горе и разрушения. Все мы в очередной раз почувствовали это сегодня утром, когда враг нанес двойной удар прямо в центр нашего города. Есть многочисленные повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и других, сугубо мирных и гражданских зданий. Однако, главная наша боль – это раненые, среди которых ребенок, мальчик, который сейчас находится в очень тяжелом состоянии", – написала Минаева.

По словам Синегубова, по состоянию на 7 часов утра известно о семи раненых.

"На эту минуту 7 раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все – в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика – стабильное", – отметил он.

Два удара захватчики нанесли около 4 утра. Атаковали жилую застройку в центре города.

Первое попадание, по словам Синегубова – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждено остекление окон 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и остекление окон 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

Все пострадавшие получили осколочные ранения, их госпитализировали. Угрозы жизни пострадавших нет.

В настоящее время в городе продолжается ликвидация последствий очередной террористической атаки войск РФ. Городские власти пообещали помочь жителям города, чье жилье пострадало в результате обстрела. Минаева призвала горожан "помнить о личной безопасности и сохранять спокойствие".

Напомним, в ночь на 18 июля оккупанты ударили по Харьковщине. Под огнем оказался ряд населенных пунктов, погибла 60-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

Также накануне войска РФ обстреляли центр Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

Под вражеским огнем 18 июля находились и населенные пункты Донетчины, по региону захватчики били из разнокалиберного оружия: убиты пять мирных жителей.

А вечером во время баллистической угрозы в Одессе раздался взрыв.