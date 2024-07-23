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Оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали трое подростков. Фото

Лилия Рагуцкая
Война против России
1 минута
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Оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали трое подростков. Фото

Российские захватчики ударили дроном-камикадзе по Марганцу. В результате вражеской атаки ранения получили трое подростков.

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Повреждены частные дома. Подробности сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали трое подростков. Фото

По его словам, атаку по Марганцу россияне совершили 23 июля. Ранения получили трое детей.

Оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали трое подростков. Фото

"По городу российская армия ударила дроном-камикадзе. Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести. Повреждены частные дома", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали трое подростков. Фото
Оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали трое подростков. Фото

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Сумской области. Под ударом оказался город Шостка.

В результате вражеского обстрела разрушен ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетический. Большая часть города осталась без воды и электроэнергии. Там запустили 32 генератора электроэнергии, чтобы люди могли зарядить мобильные устройства.

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