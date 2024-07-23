Оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине: пострадали трое подростков. Фото

Российские захватчики ударили дроном-камикадзе по Марганцу. В результате вражеской атаки ранения получили трое подростков.

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Повреждены частные дома. Подробности сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, атаку по Марганцу россияне совершили 23 июля. Ранения получили трое детей.

"По городу российская армия ударила дроном-камикадзе. Осколочные поражения получили два парня 14 лет и один – 13-летний. Подростков госпитализировали. Состояние средней тяжести. Повреждены частные дома", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в этот же день стало известно, что оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Сумской области. Под ударом оказался город Шостка.

В результате вражеского обстрела разрушен ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетический. Большая часть города осталась без воды и электроэнергии. Там запустили 32 генератора электроэнергии, чтобы люди могли зарядить мобильные устройства.