Россияне целый день обстреливали Никопольщину: погибли четверо гражданских, есть разрушения. Фото

Во вторник, 2 июля, российские оккупационные войска весь день обстреливали Никополь в Днепропетровской области и близлежащие населенные пункты артиллерией и БПЛА. Вследствие атак врага погибли четыре человека, еще 10 были ранены.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В Никополе из-за обстрелов россиян погибли две женщины – 61 и 86 лет.

Также в городе 10 человек получили ранения, среди них мальчики 9 и 17 лет. Всем им оказывалась вся необходимая помощь. Четверо человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"В городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто. Повреждены 2 учебных заведения, амбулатория, админздание. А еще – магазины, салон красоты, банк", – сообщил Лысак.

Также оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Красногригорьевской громадам. Задело агрофирму, произошел пожар, который уже устранили спасатели.

Целил агрессор и по Покровской сельской громаде – там из-за вражеского артиллерийского обстрела погибли два человека – мужчина и женщина.

Снарядами в общине повреждено пять частных домов и хозяйственное сооружение, микроавтобус и линия электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 2 июля российские войска продолжили терроризировать Никопольский район Днепропетровской области. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру артиллерией и дронами-камикадзе.

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