Оккупанты ударили по Днепропетровщине, произошел пожар: есть пострадавшие. Фото

Российские оккупанты продолжают атаковать Днепропетровщину. Вечером 27 сентября войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии город Марганец Никопольского района.

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Ранены два человека, вспыхнул пожар в частном доме. О последствиях вражеского террора рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Вечером агрессор ударил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял Марганец. Ранены двое мужчин – 41 и 71 года. Загорелись частный дом и летняя кухня. Спасатели огонь укротили", – отметил он.

По данным Днепропетровской ОВА, в Марганце в результате вечерней российской атаки повреждены семь частных домов, пять хозяйственных сооружений и теплица. Также разрушениям подверглись линии электропередач и газопроводы.

Тем временем в Кривом Роге, где российская ракета утром 27 сентября попала по зданию полицейского управления, продолжаются аварийно-спасательные работы. По состоянию на 07.30 неизвестной остается судьба одного человека.

Накануне спасатели обнаружили под завалами тела трех погибших сотрудников управления: двух женщин и мужчину. Ранения получили шесть человек.

Напомним, ночью 28 сентября российские войска устроили новую дроновую атаку на Украину. После трехчасового боя только над столицей Украины силы ПВО сбили около 15 "Шахедов". Власти в Киеве сообщили о падении обломков на нежилое сооружение в Оболонском районе города.