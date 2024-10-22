Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть разрушения: погиб мужчина. Фото

Российские войска 22 октября продолжили терроризировать мирных жителей Днепропетровской области. Они нанесли удары по Марганцу и Никополю из артиллерии.

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Известно о погибшем и раненом, также повреждены жилые дома. О последствиях российских обстрелов рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По словам чиновника, 22 октября россияне ударили из артиллерии по двум городам Никопольского района.

Так, в Марганце российские обстрелы оборвали жизнь 74-летнего мужчины.

А в Никополе вследствие вражеских атак ранения получил 76-летний гражданский.

"Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего осколочные ранения обеих ног", – говорится в сообщении.

Лысак также добавил, что в результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Днепропетровщины зафиксированы разрушения: повреждения получили жилые дома.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, в результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Днепропетровщины зафиксированы разрушения: повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили по Донетчине. В результате вражеской атаки погибли женщина и двое детей, есть раненые.

Также сообщалось, что войска РФ ударили "Шахедами" по частному сектору в Сумах. Один из вражеских беспилотников попал в жилой дом в облцентре, убив троих жителей, в том числе подростка. Глава семьи получил ранения, а дом был полностью уничтожен огнем.