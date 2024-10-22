Оккупанты ударили по Донетчине, погибла женщина и двое детей, есть раненые

Российские оккупационные войска вечером 21 октября нанесли удар по Покровскому району Донецкой области. В результате атаки врага погибли женщина и двое детей, также были ранены еще двое гражданских.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Под процессуальным руководством ведется досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 21 октября 2024 года, в 21:00, армия РФ нанесла атаки по селу Новоукраинка Покровского района, использовав два беспилотника, вероятно, типа "Shahed".

В результате 14-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, а 29-летняя женщина получила перелом ноги и ожогов.

Кроме того, в 23:50 враг сбросил авиабомбу на село Янтарное Кураховской городской общины. В результате взрыва погибли 64-летняя женщина и 11-летний мальчик, также пострадал 68-летний мужчина.

Огонь и взрывная волна повредили жилые дома и сооружения в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска утром 22 октября в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, группа журналистов и операторов проекта "Донбасс.Реалии" от "Радио Свобода" попала под обстрел во время съема военных в Донецкой области. Несколько защитников получили ранения, корреспондент – контузию.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 октября российские силы нанесли удар беспилотником по частному сектору в Сумах. В результате прямого попадания в дом пострадал 50-летний мужчина, а его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли.

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