Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Боровой на Харьковщине: горят дома, есть погибшие

В 12:40 12 сентября российские оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Боровой Изюмского района Харьковской области. Погибли по меньшей мере два человека и еще семь пострадали.

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В результате обстрела вспыхнули как минимум 5 домов и магазин. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, враг применил тактику двойного удара. Среди погибших мужчина и женщина, тело которой было деблокировано из-под завалов.

Напомним, 8 сентября оккупанты нанесли удар по поселку Черкасское в Донецкой области кассетным боеприпасом, убив 3 человека. Еще одна получила ранение. Также в населенном пункте повреждены 9 домов и автомобиль. В настоящее время на месте работают все ответственные службы.

Также в конце августа Россия впервые атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами. Под удар попали украинские распределительные подстанции.

В результате масштабных российских обстрелов 26 августа в украинской энергетике резко ухудшилась ситуация. В частности, в течение всего понедельника в стране применялись многочасовые экстренные отключения света.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября, российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела много разрушений, пострадали по меньшей мере 14 граждан.

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