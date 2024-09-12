Россияне ударили по Конотопу на Сумщине: в городе пропал свет, городской голова призвал не покидать укрытия

В ночь на четверг, 12 сентября, в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности и атаки беспилотников окупантов. Одновременно в Конотопе Сумской области прогремели мощные взрывы.

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В городе нет электроснабжения, есть пострадавшие от российской атаки, сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин. Он отметил, что зафиксировано несколько прилетов.

Конотоп атаковали ударные дроны Shahed.

По словам городского головы, в городе отсутствует электроснабжение из-за вражеских прилетов по объектам инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие.

В городе, на месте прилета, начался пожар. По словам Семенихина, "пожарных не хватает".

Враг нанес удар по центру города, по жилой застройке.

Семенихин призвал горожан находиться в безопасных местах, ведь атака продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, эта воздушная атака началась вечером в среду, 11 сентября. Россияне снова запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-136; вражеские БПЛА залетели на территорию нашей страны с северо-восточного и южного направлений.

Также Россия в ночь на 11 сентября устроила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 34 средства воздушного нападения. На украинские города и села ночью летели девять ракет и 25 ударных дронов. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили 20 вражеских "Шахедов".