Оккупанты ударили КАБами по Сумам: разрушены дома, есть раненый

Страна-агрессор не прекращает терроризировать украинские города. На этот раз россияне сбросили на Сумы управляемые авиабомбы

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Об этом сообщили местные власти. В результате атаки есть разрушения и раненые. Как отметил городской глава Александр Лысенко, в противоположных районах города, в дачной и промышленной зоне, раздались два взрыва.

"Сегодня днем, 21 сентября враг нанес авиационный удар по областному центру, применив КАБы", ––говорится в сообщении ОВА.

Предварительно, один человек получил травмы. Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнули в ОВА.

Кроме того, в ГСЧС сообщили о еще одном обстреле. 21 сентября во второй половине дня вражеский БПЛА ударил по одному из населенных пунктов Сумского района. Возник пожар в здании медицинского учреждения.

Спасатели сопровождали 2 пациентов и 5 работников заведения до укрытия и потушили пожар, не допустив его распространения на все здание. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также 21 сентября российские оккупационные войска сбросили взрывчатку в Херсоне и обстреляли Антоновку из артиллерии. В результате этих атак есть пострадавшие.

На данный момент без света остается район Барановки. Там зафиксирован обрыв линии. Впрочем, вызовов на скорую от пострадавших не поступало. Теперь информацию о повреждении необходимо подавать на линию "102".

Также 21 сентября российские оккупационные войска сбросили взрывчатку в Херсоне и обстреляли Антоновку из артиллерии. В результате этих атак есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу враг ударил по Томиной Балке, Киндейке и Херсону. В областном центре погиб 27-летний мужчина, который на момент обстрела находился на улице.

В ночь на субботу, 21 сентября, армия РФ атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 "Шахедов".

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