Оккупанты обстреляли Никополь: погибла 16-летняя девушка, есть пострадавшие. Фото

Российские войска утром в понедельник, 9 сентября, нанесли удары из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Вследствие атаки погибла 16-летняя девушка, еще три человека получили осколочные ранения.

Видео дня

О последствиях очередного российского военного преступления сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также обнародовал фото прилетов.

"Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким..." – написал чиновник в официальном Telegram-канале.

Кроме того, три человека получили осколочные ранения, сообщил Сергей Лысак.

79-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

74-летний мужчина и 66-летняя женщина получили помощь, от госпитализации отказались.

По словам руководителя Днепропетровщины, войска России выпустили по Никополю около десятка снарядов.

Есть разрушения, повреждены частные дома.

В ГСЧС, в свою очередь, информировали, что под ударом врага был жилой сектор Никополя.

Один из боеприпасов попал в частный дом, где находились люди.

"Из-под завалов спасатели достали девочку 2008 года рождения и транспортировали в больницу. К сожалению, потерпевшая скончалась в больнице", – сообщили в ведомстве.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), заявили в Днепропетровской областной прокуратуре.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении облпрокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября РФ атаковала Очаков на Николаевщине. Вследствие обстрела в собственном доме погибла пожилая женщина.

А в ночь на 9 сентября войска РФ запустили по Украине восемь "Шахедов" и три ракеты. Силы ПВО обезвредили две ракеты Х-59/69 и шесть дронов-камикадзе.

В частности, защитники неба сбили все "Шахеды" на подступах к Киеву.

Около трех часов ночи оккупанты атаковали Харьков КАБами, в городе прогремели взрывы. Зафиксировано несколько попаданий, были повреждены частные дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!