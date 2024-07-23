Оккупанты ударили дроном по Херсону, есть пострадавший

Российские оккупанты 23 июля снова ударили по Херсону. Они атаковали с помощью беспилотника находившегося на улице мирного горожанина.

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С многочисленными травмами мужчина был госпитализирован. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"Российские войска атаковали с беспилотника жителя Херсона. Под вражеский удар попал 57-летний мужчина, находившийся на улице. Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота", – говорится в сообщении.

На место удара прибыла бригада скорой. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее в этот день оккупанты ударили дроном по Марганцу на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали трое подростков: ребят доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также стало известно, что оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры на Сумщине. Под ударом оказался город Шостка.

В результате вражеских обстрелов разрушен ряд объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической. Большая часть города осталась без воды и электроэнергии. Там запустили 32 генератора электроэнергии, чтобы люди могли зарядить мобильные устройства.