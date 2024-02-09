Оккупанты убили безоружных украинских пленных на Бахмутском направлении: начато расследование

Украинская прокуратура и следственные органы Службы безопасности начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Речь идет о расстреле украинских военнослужащих, которые сдавались в плен вблизи Клищиевки.

В Офисе генпрокурора рассказали, что увидели распространенное 9 февраля в Сети видео. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций, подчеркнули в ОГПУ.

Видео сделано с вражеского дрона. "Командир одного из подразделений армии государства-агрессора во время штурма окопов ВСУ отдает приказ не брать противника в плен", – отметили прокуроры. В кадре видно, что во время наступления на позиции ВСУ военные РФ расстреляли одного безоружного пленника (он выходил к ним с поднятыми руками), и убили другого, бросив гранату в блиндаж.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинских военнопленных не было на борту разбившегося 24 января в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. У Украины вообще нет достаточной информации, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день.

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