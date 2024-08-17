Оккупанты 'судят' девять херсонцев за 'покушение' на Сальдо и Стремоусова: похищенные говорят о пытках

В российском Ростове-на-Дону 15 августа состоялось очередное "заседание" в рамках судилища, устроенного россиянами над девятью херсонцами. Их оккупанты похитили еще в 2022 году, сейчас же обвиняют в "подготовке покушения" на гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо и еще нескольких предателей, в частности Кирилла Стремоусова.

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"Подсудимые" признавать свою причастность к тому, что им инкриминируют, отказываются, и говорят о пытках. Подробности раскрыли в Центре журналистских расследований со ссылкой на "репортажи из зала суда", опубликованные кремлевскими пропагандистами.

Российские захватчики раскрыли детали "обвинения", по которому устроили судилище для девяти граждан Украины, живших в Херсоне. Константина Резника, Сергея Кабакова, Юрия Тавожнянского, Олега Богданова, Сергея Офицерова, Дениса Ляльку, Сергея Гейдта, Юрия Кайова и Сергея Ковальского, которые были похищены еще летом 2022 года, оккупанты обвиняют в участии "в террористической группировке" и "подготовке покушения" на "руководство администрации Херсонской области".

В частности, по версии оккупантов, девять херсонцев якобы собирались совершить покушения на гауляйтера Сальдо и нескольких других предателей: "заместителей" Сальдо Кирилла Стремоусова и Виталия Булюка, "заместителя председателя военно-гражданской администрации города Херсон" Игоря Семенчева, а также "члена оккупационного правительства", экс-нардепа Алексея Ковалева. Последний, как и Стремоусов, в конце концов был ликвидирован неизвестными, хотя похищенные херсонцы к этому не причастны: к тому времени они давно сидели в российских застенках.

В ходе заседания был допрошен "свидетель", родной брат ликвидированного экс-нардепа, коллаборант Юрий Ковалев. Тот выдал, что "обвиняемые" якобы заминировали водный мотоцикл, на котором Алексей Ковалев ездил "на работу" в тогда еще оккупированный Херсон после разрушения Антоновского моста.

По версии "свидетеля", этот водный мотоцикл, хранившийся в его гараже, якобы могли заминировать Резник и Кайов, потому что они, мол, раньше работали у него и знали, где находится гараж. При этом сам Кайов, по сообщениям российских пропагандистов, в суде отметил: на момент "заминирования" этого транспортного средства он и Резник уже были похищены оккупантами. Да и якобы поездки Алексея Ковалева между Херсоном и левобережной частью Херсонщины, ввиду многочисленных блокпостов россиян и сложностей с транспортным сообщением между правым и левым берегом, которые уже имели место летом 2022 года, были невозможны.

Обвинения же со стороны Юрия Ковалева, как отметил в суде Резник, обусловлены существовавшими между ними ранее конфликтами: брат нардепа-предателя оказался достаточно скупым и очень неохотно рассчитывался за выполненные работы.

Кроме того, родные похищенных мужчин рассказали ЦЖР, что у Ковалева когда-то работали Константин Резник и Сергей Кабаков – очевидно, российские журналисты или представители стороны обвинения со стороны оккупантов спутали его с Кайовым.

По информации российских медиа, двое из незаконно обвиняемых, Сергей Ковальский и Денис Лялька, заявили в суде, что являются украинскими военнослужащими, поэтому с них должны снять все надуманные обвинения. Однако российский суд отказал им в этом.

Также похищенные херсонцы рассказали, что россияне их пытали в подвале.

Рассмотрение "судебного дела", которое стартовало в начале 2024 года, еще продолжается. Если это судилище завершится "обвинительным приговором", мужчины могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы.

Напомним, 15 августа стало известно о новом подозрении, полученном гауляйтером Сальдо: на этот раз украинские правоохранительные органы инкриминируют ему похищение почти 3 тыс. тонн украинского зерна.

Ранее же Сальдо признали виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, за что его заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч .1 ст. 436-2 УК Украины.