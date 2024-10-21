'Был сильный взрыв': житель Кривого Рога рассказал о моменте удара России по городу. Фото и видео

Житель Кривого Рога рассказал, как чудом выжил во время российского ракетного удара в ночь на понедельник, 21 октября. В его квартире ударной волной выбило окна, вынесло дверь и повредило мебель, никто из семьи мужа, к счастью, не пострадал, только сам он получил травму ноги обломком стекла.

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Пережитым господин Руслан поделился в разговоре с журналистами местного канала "Первый Городской. Кривой Рог". В момент удара, около 23 часов, он находился неподалеку от своего балкона.

Ударной волной мужчину сбило с ног.

"Сидел за столом позади вас, чтобы слышать какой-то свист – ничего не слышал. Я слышал такой сильный взрыв – и уже лежу на коленях. Выбегают дети и жена, мы прячемся за шкафом купе, к выходу поближе", – вспоминает он.

Затем Руслан сказал детям и жене собирать вещи и бежать на улицу, а сам отправился за машиной на стоянку.

"Подъехал к подъезду, погрузил, детей и женщину, отвез к родителям ее, к маме. Вернулся какую-то еду взять, потому что сейчас она (мать жены. – Ред.) в отъезде, дома ничего нет. Какие-то вещи взял, надел кроссовки, потому что я в тапочках был и халате", – рассказал мужчина.

Он также показал большие куски камней, которые вместе со стеклом летели в его квартиру.

"Такие камни прилетели... Как это они так, чудом... Разве что из-под колена стекла кусок загнало, но женщина вытащила его. Пойду еще покажу врачу, не осталось ли там стекла. А так это, простите, легкий испуг , кости целые, все целые... Камни со стеклом летели сюда... Мы в шоке... Не дай Бог, чтобы кому-нибудь такое".

В этой квартире Руслан живет уже 12 лет.

Из-за российского удара в доме выбило окна, ударной волной вынесло дверь между комнатами и повредило мебель.

После взрыва мужчина, в чем был, собрал детей и кота и вместе с женой отправился к родственникам, чтобы провести остаток ночи у них.

Он получил травму ноги обломком стекла.

Теперь вместе с семьей господин Руслан будет приводить в порядок свой дом. Муж радуется, что никто из его семьи не пострадал, а квартиру можно восстановить.

Как сообщает "Общественное", на месте удара по состоянию на утро 21 октября работают правоохранители, медики и ГСЧС.

Всего из-за российского ракетного удара в Кривом Роге пострадали четыре человека, в частности, 12-летний ребенок.

Наряду с местом попадания развернут мобильный штаб полиции, где осуществляется прием заявлений от пострадавших, информировали утром в полиции Днепропетровщины.

Повреждено здание отеля, магазины, заведение культуры. Выбиты окна в пяти многоэтажках, изуродованы 14 автомобилей.

"В настоящее время на месте продолжают работать следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория, медики и ГСЧС. Правоохранители собирают вещественные доказательства и документируют последствия военных преступлений врага", – говорится в сообщении правоохранителей.