Оккупанты снова расстреляли украинских пленных возле Работино: генпрокурор отреагировал. Видео

В среду, 10 июля, в сети появилась информация об очередном военном преступлении российских оккупантов – враг снова расстрелял украинских военнопленных на Запорожском направлении. Это произошло в районе села Работино, за которое ведутся бои.

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Соответствующие кадры опубликовал аналитический Telegram-канал DeepState. По предварительным данным, к преступлению причастны оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Точная дата и детальные обстоятельства случившегося пока неизвестны. Отметим, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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На преступление захватчиков отреагировал генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Было начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Костин сообщил, что по данным следствия, расстрел двух сдавшихся в плен двух украинских военных враг совершил в июне 2024 года.

"На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей. Мы знаем, что это не случайность. Это намеренная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как тех, кто отдал этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще один расстрел оккупантами украинских пленных возле Работино, кадры которого оказались в сети, произошел 18 февраля. Россияне наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось три бойца 3-й БрОН "Спартан".

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