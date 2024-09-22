Оккупанты сбросили взрывчатку с дронов на Херсон: есть пострадавшие

Российские оккупанты с самого утра 22 сентября атакуют Херсон. С БпЛА они дважды сбрасывали взрывчатку на гражданских.

Видео дня

Ранения получили два человека. Об этом сообщили в Херсонской областной и Херсонской городской военных администрациях.

Так, около 08:00 россияне атаковали центр Херсона. С БПЛА они сбросили взрывчатку на гражданского мужчину. 51-летний херсонец в результате атаки получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, а также множественные осколочные ранения спины.

Пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Уже через полчаса еще один российский дрон сбросил взрывчатку в Днепровском районе Херсона. В результате атаки пострадал 86-летний мужчина. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги он госпитализирован. Медики оценивают состояние потерпевшего как средней тяжести.

Напомним, в ночь на 22 сентября Россия атаковала Украину 80 "Шахедами" и двумя ракетами Х-59. Силы обороны сбили 71 ударный дрон врага, еще шесть были подавлены средствами РЭБ.

ПВО этой ночью работало в десяти украинских регионах.