Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области: пострадали два человека

Утром 13 сентября российские захватчики атаковали поселок Огромный в Херсонской области. Они сбросили на гражданских взрывчатку с дрона.

Видео дня

Пострадали два человека. Подробности сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Утром под ударом российского БпЛА оказалось Велетенское. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали 75-летняя женщина и 60-летний мужчина, находившиеся на улице", – говорится в сообщении.

У обоих пострадавших диагностированы взрывные травмы, контузии и осколочные ранения конечностей. Мужчину и женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, в ночь на 13 сентября Россия устроила очередную атаку на Украину. На 9 часов утра в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 24 из 26 запущенных врагом "Шахедов". Охота на один ударный дрон на тот момент еще продолжалась.

В частности, под ударами "Шахедов" ночью оказались Одесса и Одесский район. Там в результате падения осколков сбитых дронов были повреждены дома, авто, пострадавший.