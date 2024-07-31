Оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль и общественный транспорт в Херсоне. Фото и детали

В центре Херсона 31 июля войска Российской Федерации сбросили взрывчатку с дрона на гражданский транспорт. Возник пожар.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что огонь удалось быстро потушить. Судя по фото, обнародованных ведомством, пламя охватило микроавтобус.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что враг также повредил два автобуса частных перевозчиков, работавших на 8 и 48 маршрутах.

"От попадания боеприпаса автомобиль загорелся... Предварительно, обошлось без травмированных", – написали в ГСЧС.

Дроны для атак по Херсонщне захватчики, временно оккупировавшие левый берег, применяли также в Киндейке – восточной окраине Херсона. С беспилотника российские террористы атаковали местного жителя.

Пострадал 43-летний мужчина, находившийся на улице, сообщил Telegram-канал Херсонской ОВА.

Он получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Мужчина доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на рассвете 31 июля российские оккупанты обстреляли пригород Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб 68-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина.

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