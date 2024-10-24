Оккупанты расстреляли четырех пленных нацгвардейцев возле Селидово: начато расследование

Военнослужащие оккупационной армии РФ расстреляли четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины возле города Селидово на Покровском направлении. Перед жестоким убийством они записали допрос раненых и безоружных украинских воинов.

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Об очередном военном преступлении страны-агрессора сообщили в Офисе генерального прокурора. По этому факту начато расследование.

По оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Нацгвардии выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе Селидово. Около 13:00 российские войска начали штурм укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен.

В дальнейшем оккупанты записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и во время проведения поисковых мероприятий обнаружили тела расстрелянных врагом защитников.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – отметили в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, такое же военное преступление российские оккупанты совершили на Покровском направлении 18 октября. Захватчики из РФ расстреляли в упор из автоматов двух пленных бойцов ВСУ возле города Селидово.

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