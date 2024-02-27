Оккупанты расстреляли украинского пленника, которого ранее сняли в пропагандистском ролике. Видео

Российские захватчики расстреляли жителя Залозецкой громады Тернопольской области Ивана Григуса. Мужчина попал в плен в Донецкой области, перед убийством его сняли в пропагандистском ролике.

Смерть военнослужащего 1991 года рождения подтвердил поселковый голова Залознецка Андрей Нога. Он выразил свои соболезнования родным, близким и друзьям защитника.

"К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть самого родного человека – большое испытание. Подтверждена гибель нашего воина, попавшего в плен в Донецкой области и на днях безжалостно расстрелянная москалями", – отметил поселковый голова.

Судя по сообщению, тело убитого россиянами еще не возвращено. "О дате и времени встречи погибшего героя будет сообщено дополнительно", - добавил Нога.

В начале февраля Inform Centr показал видео, на котором допрашивают плененного под Новомихайловкой украинского военного 79 бригады ВСУ. Мужчина назвал себя Иваном Григусом.

Ранее сообщалось, что сотрудники российского отделения " Красного креста" издеваются над украинскими военнопленными в колониях, размещенных на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, появились слухи о якобы смерти российского террориста, военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина, которого в РФ посадили за критику стратегии страны-агрессора ведения войны против Украины.

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