Сотрудники российского 'Красного Креста' могли издеваться над украинскими пленными в колонии – СМИ

Страна-агрессор РФ финансирует российское отделение "Красного креста" отдельно из федерального бюджета. А сотрудники этой "гуманитарной" организации могли издеваться над украинскими военнопленными в российских колониях, в том числе и в размещенных на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщило издание "Медуза", которое участвует в международном журналистском проекте Kremlin Leaks. Расследователи получили доступ к утечке внутренних документов администрации президента России, а также пообщались с украинским военнопленным Орестом Грицюком, полгода находившимся в колонии в Горловке Донецкой области.

Сразу стоит отметить, что в крупнейшее в мире гуманитарное объединение "Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца" входят Международный комитет Красного Креста (МККК) и национальные общества в 192 странах мира. Один из них – Русский Красный Крест.

В отличие от Международного комитета Красного Креста национальные общества Красного Креста не имеют права работать в зоне вооруженных конфликтов — по правилам движения они не имеют на это соответствующего мандата.

Однако Россия игнорирует все международные правила и не пускает представителей МККК к украинским военнопленным. В то же время сотрудники Российского Красного Креста не только свободно работают на временно оккупированных украинских территориях, но и в местах, где содержатся пленные украинцы и издеваются над ними.

"Уроды страшные", - так охарактеризовал их Орест Грицюк. Он рассказал, как "российские представители "Красного Креста" посетили весной 2023 года колонию в Горловке, в которой в то время находился и пленный Грицюк.

Они свободно вели себя и ходили там, где им вздумается. В частности, присутствовали во время еды военнопленными и унижали и обзывали украинцев.

"Времена на еду дают очень мало, и я сам ненавидел себя за то, как я ем… Мы были вынуждены есть очень быстро, причем очень горячую еду. Все летит во все стороны. И вот эти двое в штатском ходят между столами, а один из них говорит: "Ох, как хорошо едят, как свиньи, украинские свиньи". Ну, ешьте, ешьте, Россия любит и заботится о вас. Приедете домой – потом чтобы не п**дели", – рассказал Грицюк.

После обеда пленных повели на плац и заставили хором петь советские военные песни. По словам Ореста Грицюка, у этих двух представителей ЧХ был "полный карт-бланш на то, чтобы ходить столовой, находиться на плацу, заказывать песни. Они там чувствовали себя комфортно, и им это было "по кайфу".

"Мужик, который в столовой называл нас свиньями, достал телефон, снимал на камеру марширующих военнопленных, подходил к ним, что-то кричал на ухо и тряс кулаком над головой, хлопал пленных по спине и плечам так, что тех качало. Камеру он направлял. на себя и демонстрировал жест победы, просто наслаждался, для него это был спектакль", – вспоминает бывший военнопленный.

Расследователи отмечают, что в ближайшие три года Российский Красный Крест получит из российского федерального бюджета около 2 млрд рублей. Эта сумма прописана в бюджете отдельно. Деньги, которые РФ выделила Российскому Красному Кресту, предусмотрены для работы на "новых территориях".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!