Оккупанты похитили из Херсона почти 50 сирот: щемящая история преступления РФ и героизма украинцев

Утром 21 октября 2022 года 48 малышей херсонского Дома ребенка, которым не было и пяти лет, похитили работники ФСБ России. Детей одели, написали на курточках фамилии и вывезли во временно оккупированный Крым. Часть малышей оккупанты оставили в симферопольском детском доме "Елка", судьба остальных неизвестна.

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Об этом говорится в материале американского издания CNN. Руководил похищением украинских детей российский депутат из партии Путина "Единая Россия" Игорь Кастюкевич, сознавшийся на камеру в совершении преступления (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда в феврале прошлого года началась война и оккупация Херсона российскими войсками стала неизбежной, работники местного детского дома придумали план. Всех детей, в основном до 5 лет, они перевезли в Голгофскую церковь на другом конце города, где прятали детей от россиян в подвале. Но затем 48 детей, живших в церкви, исчезли – их похитили российские чиновники во время многомесячной оккупации города", – пишет CNN со слов работницы детского дома Елены.

Виктор, 74-летний смотритель церкви, подтвердил американскому изданию эту историю.

"Да, дети были здесь. Но после того, как россияне оккупировали этот город, они начали задавать вопросы. Через несколько недель в церковь пришли агенты российской ФСБ и потребовали от воспитателей перевезти детей обратно в детский дом", – рассказал Виктор.

В это время Елена поняла, что россияне хотят забрать детей. А в октябре российские чиновники сообщили детскому дому, что приедут за детьми.

"Они постоянно говорили: "Это наши дети". Они предупредили, чтобы мы забрали свою одежду. Вечером позвонили и сказали, что нужно готовить детей к следующему утру. Автобусы приехали в восемь", – рассказала Елена.

Отмечается, что россияне не скрывали своих действий. Более того, они широко рекламировали этот шаг и использовали его в пропагандистских целях. CNN предполагает, что этот инцидент может быть использован как доказательство в судебном процессе по военным преступлениям.

Елена рассказала изданию, что медсестры писали имена детей на куртках или на руках – чтобы хотя бы их настоящими именами называли, где бы они ни были. Организаторы заявили, что везут детей в оккупированный Крым. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Украинские следователи сообщили, что дети-сироты, вывезенные с оккупированной территории, также попадали в Россию, где им предоставляли гражданство и передавали российским парам.

Также изданию удалось установить, что россияне не остановились на детских домах, а в поисках детей рыскали по всему Херсону.

"В Херсонскую областную детскую больницу неоднократно приходили коллаборанты и российские чиновники с просьбой предоставить список детей-сирот, которых нужно взять. Персонал больницы прятал некоторых детей-сирот в подвале реанимации и подделывал медицинские записи других детей, указывая на такие состояния, как жидкость в легких", – рассказала детский врач-анестезиолог Ольга Пилярская.

Она показала CNN аппарат искусственной вентиляции легких, похожий на тот, в который они поместили здорового ребенка, и включила свет, чтобы создать впечатление, что его невозможно безопасно переместить. Все они боялись, что их раскроют, но таким образом удалось спасти 15 детей – российские чиновники забрали всего троих.

Одну из спасенных детей-сирот после деоккупации Херсона украинскими войсками забрала местная медсестра Татьяна Павелко. По ее словам, она начала процедуру усыновления.

"Татьяна Павелко, ее муж и девочка Кира живут в одноэтажном доме в Корабельном районе на южной окраине Херсона. Окраины постоянно сталкиваются с обстрелами со стороны россиян через реку, Татьяна говорит, что эта страшная война принесла ей подарок, который стал смыслом ее жизни", – заключает американское издание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд объявил, что обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест. Российский диктатор обвиняется в организации похищения украинских детей.

Примечательно, что президент России Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова лично признались в похищении детей из Украины в одном из сюжетов для российского телевидения. Более того, Львова-Белова прямо заяви

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